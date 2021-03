Incredibile quanto sta succedendo all'Allianz Stadium. Dopo un inizio da dimenticare, la Juventus ha alzato il ritmo e ora conduce il match con il risultato di 3 a 1. A sorprendere in positivo è la reazione della squadra, un gruppo che sembra tornato ad essere quello che non si vedeva da tempo: unito, compatto ma soprattutto affamato, quasi indemoniato. Plastica rappresentazione di tutto ciò un episodio che coinvolge Demiral dopo la seconda rete di Morata. Il calciatore turco, con occhi spiritati e in piena trance agonistica, ha iniziato ad urlare ai compagni: Siamo la Juve. siamo la Juve!"