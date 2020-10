Merih Demiral è uno dei sei giocatori della Juventus su cui la Procura Federale ha aperto un'indagine per la violazione della "bolla" del J Hotel. Il difensore bianconero ha infatti lasciato l'isolamento fiduciario l'altroieri per raggiungere la sua nazionale, la Turchia. Ieri sera Demiral e compagni hanno pareggiato 3-3 in amichevole contro la Germania, ma ora cominciano le partite "vere": domenica sera trasferta in Russia, mercoledì prossimo gara casalinga contro la Serbia. Dopodiché, il rientro a Torino, con le incognite legate a fascicoli e protocolli.