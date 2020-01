. I tempi per il recupero dal crociato fratturato contro la Roma in campionato non sembrano frenare la voglia e l'entusiasmo del centrale turco, che ieri sera, sempre contro i giallorossi,"Bello essere a casa" ha scritto Demiral su Instagram, postando una propria foto in tuta Juve e stampelle proprio a due passi dalla panchina bianconera. Un messaggio che sa di ritorno, anche se per vederlo in campo con la maglia bianconera, probabilmente, si dovrà aspettare la prossima stagione.