Nelle ultimi giorni hanno trovato conferme le notizie arrivate dalla Turchia secondo le quali Merih Demiral potrebbe lasciare la Juventus. Sicuramente non a gennaio, ma a fine stagione la dirigenza potrebbe valutare eventuali offerte per il difensore che chiede più spazio. In Spagna, secondo quanto riporta Fichajes.com, il Real Madrid starebbe seguendo con interesse gli sviluppi legati al centrale turco: le Merengues hanno messo nel mirino Demiral che può lasciare la Juventus. Nelle scorse sessioni di mercato si erano fatti avanti il Milan e club della Premier, ma la richiesta di 40 milioni da parte dei bianconeri ha fatto allontanare le società interessate.