non è più un incedibile della Juve. Il centrale turco rientra tra i giocatori in bilico che potrebbero lasciare Torino di fronte a una proposta considerata all'altezza che possa far fare alla società una plusvalenza importante. In caso di cessione dell'ex difensore del Sassuolo, La Gazzetta dello Sport ha individuato il nome dell'eventuale sostituto: si tratta di Matteo Lovato, classe 2000 del Verona e dell'Under 21 di Nicolato, che la Juve sta seguendo con interesse.