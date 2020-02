Merih Demiral prosegue con il recupero dall'infortunio al ginocchio, la rottura del legamente crociato che lo terrà fuori dai campi fino alla fine della stagione. Come scrive Tuttosport, su Instagram il difensore turco ha pubblicato una foto in compagnia di un dottore per far sapere che è a Innsbruck, in Austria. Il turco si è spostato per una visita di controllo proprio per il decorso post operatorio. Nel post, il centrale della Juventus ha inserito anche l'hashtag "#evenstronger", cioè "ancora più forte". Come tornerà lui.