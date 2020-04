Merih Demiral può sperare in un miracoloso ritorno in campo a giungo, quando il campionato potrebbe ripartire. Il difensore turco è alla prese con il programma di recupero della rottura del crociato rimediata a gennaio contro la Roma, e lo stop forzato a coppe e campionato ha alimentato in Sarri e compagni la speranza di riaverlo per il finale di stagione. Nel frattempo, il classe ’98 si è fatto apprezzare per quanto dimostrato sul campo nella prima parte di stagione, finendo nel mirino di Diego Simeone. Stando a quanto riporta Fichajes.net, Demiral sarebbe un profilo notevolmente gradito dal Cholo per rimpiazzare il possibile partente Savic.