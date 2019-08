Merih Demiral è stato il difensore più cercato dell'estate. Parola di Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus che dopo la partitella in famiglia di Villar Perosa ha svelato di aver rifiutato molte offerte per il centrale turco. "Non avete idea di quante ne abbiamo ricevute", le parole di Paratici che in estate ha detto di no alle offerte del Milan, del Manchester United ma anche dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone che vede in Demiral il difensore perfetto per il suo calcio.