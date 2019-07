Il Milan sta prendendo i primi contatti per Merih Demiral. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, Ricky Massara, il nuovo Ds rossonero, sta lavorando per capire se la Juventus possa essere intenzionata a lasciar partire il difensore, appena arrivato a Torino. Al momento, Paratici non sembra intenzionato ad aprire una trattativa, come ha fatto non meno di un mese fa con l'Atletico Madrid. I colchoneros si erano fatti sotto per il turco ex Sassuolo, ma le intenzioni della Juve sono abbastanza ferme: non si vende.



CONDIZIONI - Qualora invece la dirigenza bianconera, in sinergia con il tecnico Maurizio Sarri, optasse per una partenza di Demiral, sicuramente non sarà a titolo definitivo: o meglio, la Juventus non vuole perdere le tracce, anche in caso di partenza, del centrale classe '98. Detto ciò, Demiral si sta allenando con il gruppo e, al momento, resta ancora un utile ricambio per la difesa bianconera.