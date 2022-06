Tra mercoledì e venerdì l'Atalanta dovrà decidere il futuro di Merih Demiral, il centrale turco scivolato via dai primi posti delle gerarchie di mister Gasperini. Se l'Atalanta troverà un accordo con un club inglese, Newcastle o Tottenham, disposto a pagarlo almeno 25 milioni di euro, eserciterà il riscatto sborsandone 20 alla Juve per poi rivenderlo. Altrimenti, il giocatore tornerà a Torino.



Torneranno sicuramente alla casa base-Parma invece Pezzella e Mihaila, che l'Atalanta non riscatterà.