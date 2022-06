Su Demiral, come racconta Tuttosport, l’Atalanta valuterà se tenerlo o - con buona probabilità - cederlo: ci sono molte proposte dalla Premier League. La Juventus tifa per una vendita perché incasserebbe una percentuale e intanto, da parte sua, valuta il modo per investire al meglio la somma incamerata. L’opzione più logica - vista la necessità di sostituire niente meno che Giorgio Chiellini - è quella di puntare su un altro big assoluto del ruolo: Kalidou Koulibaly, del Napoli.