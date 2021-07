La richiesta della Juventus di 35/40 milioni persta spaventando un po' tutti. Era successo un anno fa con il Milan che stava pensando al turco per rinforzare la difesa, sta succedendo in queste settimane con la Roma, con club di Premier League e con il Borussia Dortmund, che nella giornata di oggi ha frenato su una possibile trattativa per il centrale bianconero. I bianconeri sono con cinque difensori centrali e uno dovrà sicuramente partire per fare cassa, l'indiziato principale è proprio Demiral perché ha più mercato di altri, ma la richiesta della Juve complica la cessione.