Il mercato è ancora chiuso, aprirà ufficialmente tra circa un mese e mezzo e oggi si possono chiudere solo operazioni per la prossima stagione. La Juventus però il suo "colpo" per il presente l'ha già piazzato: si tratta di Merih Demiral, il centrale turco che a gennaio si era rotto il legamento crociato (e lesione del menisco) nella partita contro la Roma e che ora è pronto per tornare. O meglio: è ancora in fase di rodaggio perché deve riprendere il ritmo partita e miglorare la condizione, ma il countdown per rivederlo in campo è già partito.



LA GESTIONE - Ad annunciarlo è stato Maurizio Sarri durante la conferenza di ieri alla vigilia della sfida con l'Udinese: "Sta piuttosto bene". Tradotto: deve ancora recuperare del tutto, ma ci siamo quasi. Demiral è un giocatore che punta molto sull'aspetto fisico e per questo servirà cautela quando sarà il momento di rilanciarlo. Probabilmente l'allenatore lo inserirà gradualmente di partita in partita per poi averlo al 100% per la ripresa della Champions League. Lo slittamento della stagione gli ha permesso di avere più tempo per riprendersi dal brutto infortunio, dopo la partita con l'Atalanta ha cominciato a riallenarsi in gruppo a sei mesi di distanza dal ko e contro il Sassuolo il suo nome era nella lista dei convocati.



PROBLEMA IN DIFESA - Tutti step che procedono verso un'unica direzione: il guerriero sta tornando. Sarri sorride perché sa che per la Champions avrà tutti i centrali di difesa a disposizione: de Ligt, Bonucci, Chiellini, Demiral e Rugani. In cinque per due posti, toccherà a lui trovare la coppia giusta. Sicuramente con il ritorno di Demiral la difesa si rafforzerà con la speranza che si possano prendere anche meno gol rispetto a oggi. Sono 36 le reti subite dai bianconeri in campionato con quattro partite ancora da giocare, 6 gol presi in più rispetto alla fine della scorsa Serie A; 12 nella fase post lockdown. Demiral tornerà per sistemare le cose, è il colpo di Sarri in un mercato ancora chiuso. Ormai ci siamo quasi, la Juve riabbraccia il suo guerriero.