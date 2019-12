di Alessio Salerio

Il motivo per cui Matthijs de Ligt ha saltato le ultime tre partite della Juventus, in Champions League contro il Bayer Leverkusen e in campionato contro Udinese e Sampdoria, non nasconde una pura scelta tecnica. A mettere in chiaro la questione pensa Maurizio Sarri, nella conferenza stampa dopo la partita di Genova: "De Ligt viene da un piccolo infortunio, è un giocatore che sta recuperando. Ha fatto tante partite consecutive e l'ho visto stanco. Demiral ha energie fresche". La scelta di Merih Demiral appunto, però, rischia di poter costare il posto all'olandese in molte più occasioni rispetto a un semplice turnover per affaticamento.



OCCHIO, MATTHIJS! - "Demiral? Ha una grande energia positiva addosso, è in un momento nel quale deve essere sfruttato. In partita ha lo stesso atteggiamento da trascinatore che ha in allenamento", così Sarri ai microfoni di Sky Sport dopo la partita vinta contro la Sampdoria. Insomma, il tecnico bianconero, dopo averlo utilizzato soltanto contro il Verona fino alla scorsa settimana, oggi stravede per Demiral, che d'altronde in Nazionale si era già messo in mostra a più riprese, guidando la Turchia agli Europei del 2020. E ora per De Ligt, che potrebbe e dovrebbe tornare titolare in Supercoppa Italiana contro la Lazio domenica, si prospetta una nuova sfida. "Superata" la concorrenza di Giorgio Chiellini in seguito al grave infortunio del capitano, ora si trova di fronte Demiral. Al fianco dell'intoccabile Leonardo Bonucci, insomma, le gerarchie potrebbero essere clamorosamente riaperte.