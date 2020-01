Seppur da lontano, Merihha supportato i suoi compagni e la sua Juventus. Il centrale turco, attraverso le Instagram stories, ha partecipato indirettamente alla vittoria bianconera contro il Parma. E l'ha fatto non via tv, ma addirittura via smartphone. Tanti, i commenti dei tifosi apparsi sui social in seguito alla foto: "Ho un vecchio tv mivar di mio nonno, se vuoi te lo presto", gli scrive Carlo. JuveMontreal ci scherza su: "Ma lo streaming era legale?".