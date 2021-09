Danno e beffa per Merih. Non esattamente il più fortunato nella serata di Salerno, dove comunque l'Atalanta è stata in grado di battere i campani. Fallo di Djuric con gomito largo, nei pressi dell'occhio: il difensore ha iniziato a sanguinare copiosamente ed è stato punti per le veementi proteste. A fine partita, arrabbiato, ha commentato sui social pubblicando una foto del suo viso: "Dopo quest sono stato anche ammonito...", le parole di Merih.