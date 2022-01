Merih Demiral a DAZN parla di Gasperini e dell'opportunità dell'Atalanta: "​In cosa sono migliorato? Il lavoro con il mister è una grande opportunità, lavoro bene ogni giorno. Ha una mentalità molto bella, anche per me. Quando giochiamo uomo a uomo, mi piace troppo. Questa tattica per me è perfetta, ogni gara mi piace giocare, mi piace allenarmi, grande opportunità e sono felice. Leader della squadra? Questo è importante, mi piace, molto bene".