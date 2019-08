Demiral assunto ufficialmente come bodyguard di Cristiano pic.twitter.com/cxYz93eKdO —

sono tra gli idoli dei tifosi della Juventus. L'attaccante portoghese, va da sé, è il più amato in assoluto ma in questo precampionato il popolo bianconeroche oggi alle 14.30 parlerà alla stampa mostrando ufficialmente la suaLa foto postata da Merih e Cristiano ha fatto letteralmente impazzire i tifosi bianconeri che l'hanno ripostata a raffica sui social. Un tifoso bianconero fa notare: "Cristiano l'ha assunto come bodyguard", geniale.