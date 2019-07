Adesso è ufficiale: Merih Demiral è un giocatore della Juventus. A ratificarlo è stata la stessa società bianconera attraverso il proprio sito ufficiale: il giocatore ha sottoscritto un contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2024. E al Sassuolo andrà una super cifra: 18 milioni pagabili in quattro tranche. Esattamente quanto pronosticato in precedenza, con i bianconeri che si sono impegnati a corrispondere l'intera cifra richiesta dai neroverdi, seppur in quattro anni. Al momento, da quanto risulta, non ci sarebbero bonus legati a prestazioni oppure obiettivi di squadra o singoli. La Juve ha grande fiducia in Demiral: queste cifre lo dimostrano.