La Juventus si prepara alla trasferta in Asia con le prime uscite stagionali. I bianconeri, però, non potranno contare fino in fondo sulle giocate di Merih Demiral. Il calciatore turco, infatti, parteciperà solo alla prima parte della tournée. Tutta colpa di alcuni problemi burocratici che gli impediranno di svolgere regolarmente la preparazione insieme ai compagni. Questo è quanto si legge dal comunicato: "Prenderà parte invece solo alla prima parte della trasferta Merih Demiral, che dopo la gara di Singapore contro il Tottenham, in programma domenica 21 luglio, a causa di impedimenti burocratici nel rilascio del visto per l'ingresso in Cina, secondo paese toccato dal tour, rientrerà in Italia".