İtalyanların ünlü kalecisi Buffon, imzaladığı formasını takım arkadaşı Merih Demiral aracılığıyla, kendisi gibi eski bir kaleci olan ve 1112 dakikalık gol yememe rekoru 1978-79 sezonundan bu yana kırılamayan Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e gönderdi. @gianluigibuffon pic.twitter.com/ScaPmCb3yj— Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) May 30, 2021
Demiral fa felice il suo CT: arriva una maglia di Buffon in regalo FOTO
Un regalo assolutamente gradito. Senol Gunes, commissario tecnico della Turchia, ha ricevuto un pensiero dal suo centrale Merih Demiral: una maglia autografata di Gianluigi Buffon. Il portierone, ormai ex bianconero, ha fatto recapitare tramite il compagno di squadra Demiral al proprio CT. Gunes è stato portiere proprio come Buffon e ha il record di 1112 minuti senza subire gol. Imbattuto sin dal 1978-1979...