Un regalo assolutamente gradito. Senol Gunes, commissario tecnico della Turchia, ha ricevuto un pensiero dal suo centrale Merih Demiral: una maglia autografata di Gianluigi Buffon. Il portierone, ormai ex bianconero, ha fatto recapitare tramite il compagno di squadra Demiral al proprio CT. Gunes è stato portiere proprio come Buffon e ha il record di 1112 minuti senza subire gol. Imbattuto sin dal 1978-1979...

 