İtalyanların ünlü kalecisi Buffon, imzaladığı formasını takım arkadaşı Merih Demiral aracılığıyla, kendisi gibi eski bir kaleci olan ve 1112 dakikalık gol yememe rekoru 1978-79 sezonundan bu yana kırılamayan Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş’e gönderdi. @gianluigibuffon pic.twitter.com/ScaPmCb3yj