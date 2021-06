Europei da incubo. Peggiore in campo contro la Svizzera nel 3-1 subito dalla Turchia, che chiude il girone da ultima in classifica e con 0 punti. Tre gare, tanti flop: nella prima per il difensore bianconero è arrivato un autogol e una pesante insufficienza, nella seconda una panchina e nella terza il titolo di peggiore in campo. Insomma, non proprio un'esperienza da ricordare... Il tutto al termine di un'annata che lo ha visto spesso protagonista in negativo, tra infortuni, prestazioni rivedibili e un rigore pesante regalato al Porto. Il classe 1998 è decisamente svalutato da questo 2020/21. FUTURO - E ora? La Juve punta tutto su De Ligt, con uno tra Chiellini e Bonucci al suo fianco, ma soprattutto prova a prendere Milenkovic dalla Fiorentina. Un'idea nata proprio per poter cedere Demiral. La Juve chiede almeno 35 milioni, una cifra che per il momento ha raffreddato l'entusiasmo dell'Atalanta. Piace in Premier League, soprattutto all'Everton. E da lì la Juve spera che arrivi l'offerta giusta per cedere Demiral ed evitare di vedere crollare il prezzo del suo cartellino.