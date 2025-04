Demiral esalta Yildiz: 'Straordinario'. Poi gli elogi a Sarri

Le parole di Demiral su Yildiz

Nella sua intervista al sito di Gianluca Di Marzioha fatto anche qualche accenno alla sua esperienza alla Juventus - "Mi sono piaciuti tanto entrambi. Con il primo è stato più difficile rimettersi in gioco dopo l’infortunio, ma è comunque andata bene. Sono entrambi buoni allenatori, però diversi: per Pirlo era più difficile, perché ha cominciato la sua carriera da allenatore a un livello troppo alto, ma per me ha fatto comunque bene. Con lui ho parlato anche dopo l’esperienza alla Juve, quando è andato in Turchia. Anche Sarri mi piaceva molto soprattutto tatticamente, in allenamento era uno dei migliori: faceva un lavoro incredibile soprattutto con i difensori, perciò per me è stata una grande esperienza”.

- “È stato uno dei momenti più difficili della mia carriera. Era troppo difficile perché ero giovane e stavo facendo bene. Ho lavorato tanto mentalmente, in campo e fuori. È stato difficile ma importante per crescere: ho più esperienza e sono più maturo”.- “Yildiz è fortissimo, lavora sempre bene e mi piace tanto anche come persona. È giovane ma con grande esperienza. Un talento straordinario. Non essendo cresciuto in Turchia ma in Germania ha anche una mentalità differente. Sta facendo molto bene, speriamo possa diventare come Del Piero e che faccia sempre meglio”.- "Per me Federico è forte, ma adesso non lo sto seguendo molto perché non sta giocando tanto al Liverpool. Per l’Italia è importantissimo. È forte, però non sta giocando ed è difficile eccellere quando non scendi in campo. Se torna in Italia può essere meglio per lui e giocare di più, anche nel suo paese. In nazionale serve Chiesa, è importantissimo. Spero nel meglio per lui”.