“648 non è un numero, è la vita”. Così Gigi Buffon ha festeggiato sui social il record assoluto di presenze in Serie A, agguantato ieri nel derby di Torino, stravinto 4-1 dalla Juventus. Proprio così, una vita intera se paragonato all’età di qualche componente della squadra. Come Merih Demiral, 22 anni, che ha reso omaggio su Instagram al portiere bianconero: “Unico. Leggenda. Grande Gigi!”.