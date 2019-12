Sarri, in conferenza stampa, ha difeso Demiral, autore di una prova al di sotto in termini di rendimento rispetto alle utime uscite: "Fatto bene anche stasera, un paio di errori tecnici normali perché le condizioni del terreno di gioco erano disastrose. Gli errori tecnici così sono più elevati. Ma sono stati fatti da entrambe le squadre. Dispiace che qui spesso le condizioni siano così, e non solo qui. Vengo da un'esperienza in Inghilterra e noti una differenza abissale. Il premio più ambito dalle società lì è per il miglior giardiniere".