Una foto che vale tanto, e non solo un'amicizia. Turchia e Germania, due paesi che si sono intrecciati più volte nel recente e meno recente passato, e che ogni volta sul campo di calcio festeggiano l'integrazione dei due popoli. A rappresentarli, due giorni fa, Emre Can e Merih Demiral, entrambi ex Juventus che hanno dato vita a una super partita: 3-3, alla fine, tra Germania e Turchia. Una pioggia di gol inaugurata da Draxler, poi Tufan, quindi Neuhaus e Karaca a sancire il 2-2. Waldschmidt al minuto 81 aveva sancito il gol apparentemente della vittoria per i tedeschi: al 94', ultimo respiro decisivo di Karaman.