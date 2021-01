Tocca a Demiral. Tocca al centrale, che pure aveva lamentato di avere poco spazio nella rosa bianconera. Ecco perché l'occasione per Merih vale praticamente doppio: uno, perché finalmente ha una chance di brillare, per di più contro la squadra che l'ha lanciato in Italia; due, perché con Chiellini ancora in fase di recupero, non si limiterà solo a quest'occasione. Avrà continuità, cioè saranno esauditi i suoi desideri. Con il Sassuolo andrà in scena una Juve quasi identica a quella che ha vinto a San Siro, a parte un cambio forzato: De Ligt fuori per covid e allora ecco il turco. Ecco settimane di recupero e allenamenti che fruttano una chance fondamentale.