Ancora bufera per l'endorsment di alcuni giocatori della Turchia tra cuial premier Erdogan in seguito all'operazione militare contro il popolo curdo. Ieri alcuni calciatori della nazionale tra cui il difensore della Juventus ( GUARDA QUI ) hanno festeggiato la vittoria sull'Albania con un saluto militare che sta creando ancora più polemiche dopo i tweet degli scorsi giorniIl quotidiano Libero attacca i due calciatori di Serie A titolando: ​"Demiral e Under tifano sultano". "Un calcio ai curdi. I giocatori di Juve e Roma twittano a favore dell’offensiva. E molti tifosi italiani li mandano a quel paese".