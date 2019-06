Due giovani per il futuro, due colpi diversi ma ugualmente importanti. La Juve in queste prime settimane di mercato ha già chiuso un colpo, quello che porterà Merih Demiral, difensore turco del Sassuolo, a Torino. Lui, classe 1998, ma non solo. Sì, perché i bianconeri vorrebbero chiudere anche per un centrocampista classe 2000: Hamed Traorè, dall'Empoli. Come riporta Repubblica, infatti, i due sono potrebbero firmare presto con la Juve e giocarsi un futuro in bianconero nella prima parte di stagione, prima di scegliere se girarli in prestito in Serie A.