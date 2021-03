di Andrea Menon

Merih Demiral è solo l'ultimo caso. L'ultimo dei 40 casi di "infortunio" avuti dalla Juventus in questa stagione, tra problemi muscolari, malattie e coronavirus. Tanti, tantissimi per una squadra che fatica ad essere al completo dal primo giorno di ritiro e che spesso ha pagato carissime le sue assenze. Da Ronaldo a Chiellini, da Buffon a Ramsey e Dybala: praticamente tutti hanno saltato più di due giornate. E in pochi sono riusciti ad essere sempre a disposizione di Pirlo.​ Le eccezioni? Calciatori come Kulusevski, Chiesa e Rabiot, ma anche Danilo. I più colpiti? Demiral, Chiellini, Dybala e Aaron Ramsey.



TUTTI I DATI SUGLI INFORTUNI E I CASI COVID DELLA STAGIONE 2020/21: giocatore per giocatore. Eccoli nella nostra gallery: sfogliala o scorri verso il basso.