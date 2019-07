Con Romero oggi al J-Medical e Demiral ufficializzato già la scorsa settimana, la retroguardia della Juventus aggiunge così due pedine, in attesa dei fuochi d'artificio per Matthijs De Ligt. Le sorti dei due nuovi acquisti però, potrebbero allontanarli da Torino ancor prima di cominciare. Se per il centrale ex Sassuolo, le intenzioni di Sarri sono quelle di dargli una possibilità per far rifiatare i titolarissimi, diverso potrebbe essere il futuro di Romero: per il difensore classe '98, infatti, resta aperta la porta Genoa, ovviamente, in prestito. Il ritorno in Liguria sarebbe importante per Romero, poiché gli garantirebbe di giocare con continuità in una squadra che, sebbene il cambio in panchina - c'è Andreazzoli -, ha avuto modo di conoscere nello scorso campionato.. Una destinazione quindi che accontenterebbe tutti e garantirebbe alla Juventus di far crescere il giocatore giocando.