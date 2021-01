4









Cosa succede con Demiral? Tanti tifosi si sono chiesti come mai il difensore turco abbia fatto trapelare tante notizie sul suo malcontento, sulla sua voglia di cambiare aria. Non era un beniamino del gruppo? Non si sente più ben voluto a Torino? Alt, chiariamo: Merih resta un asset importantissimo per la Juventus, che non ha intenzione di privarsene. Né ora, né in futuro. E' chiaro che le parti debbano venirsi incontro per studiare un patto in comune che non scontenti nessuno, non solo il calciatore.



COSA C'E' DIETRO - Dunque, dietro il presunto malumore di Merih Demiral ci sarebbe soltanto la volontà di chiarezza. Se fa parte del progetto tecnico, perché viene preso così poco in considerazione? Finora, il turco ha giocato sei partite in campionato, cinque di queste da titolare. Tre nei gironi di Champions e sono nove in totale. In tutte le altre occasioni, Demiral è stato quasi sempre fuori per infortunio o perché ritornava da un acciacco fisico. La paura di Merih è questa: di aver perso terreno, di vedere la strada verso la titolarità ancora in salita e non più a un passo come poteva sembrare solo qualche mese fa. Non ha voglia di stare a guardare: si sente pronto per un ruolo da protagonista. Che sia alla Juve o altrove, l'importante è che prenda decisioni importanti per il suo futuro. Il treno Juve non deraglia, né lo lascia alla prossima stazione di mercato. E magari un adeguamento di contratto potrà aiutare...