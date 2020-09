1









Merih Demiral scalda i motori. Il difensore turco ha completamente recuperato dalla rottura del legamento crociato subita otto mesi fa contro la Roma, e si è già allenato in gruppo in vista dell'inizio del campionato. Non solo, il difensore turco sarà a disposizione di Pirlo già per l'amichevole di domenica 13 contro il Novara alla Continassa. Il nuovo allenatore bianconero potrà testare le condizioni del turco, Demiral è pronto a tornare di nuovo in campo.