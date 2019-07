Come riporta Tuttosport, l’ultima idea della Juventus per arrivare a Federico Chiesa è quella di inserire nella trattativa i cartellini di Luca Pellegrini e Merih Demiral. Il cartellino del primo si aggiungerebbe alla cifra di 50 milioni di eurostanziata per arrivare all’attaccante. Il secondo invece si trasferirebbe a Firenze in prestito.