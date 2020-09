La Juventus non è solo una squadra, ma un brand in grado di rendersi riconoscibile in tutto il mondo. Far parte del mondo Juve non è solo un fatto calcistico, ma pure una questione di stile. Sembrano voler affermare questo Weston McKennie e Merih Demiral con le foto postate oggi su Instagram. Il centrocampista statunitense e il difensore turco hanno pubblicato dei loro scatti con completo e mascherina brandizzati con l'ormai inconfondibile J. Sguardi e portamento fiero, eleganza, orgoglio di vestire il bianconero. Ecco cosa comunicato queste immagini.