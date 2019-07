"Merih Demiral è la prima scelta del Milan". Non ha dubbi La Gazzetta dello Sport che nella sua edizione odierna parla del difensore bianconero come la vera priorità di mercato del club rossonero che solo in seconda battuta si fionderebbe su Dejan Lovren del Liverpool. La Juve potrebbe vendere uno dei suoi centrali ma a prezzi molto alti. Un altro che potrebbe partire - sempre secondo La Gazzetta dello Sport - è Daniele Rugani, nuova idea della Roma dopo che si è registrata una frenata sul fronte Alderweireld. La Juve, però, ha rifiutato 50 milioni offerti dal Chelsea appena un anno fa mentre il prezzo di Demiral è intorno ai 40 milioni di euro.