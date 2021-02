Le voci intorno a Merih Demiral, il futuro da scrivere e il Liverpool in pressing. Nelle ultime 48 ore del mercato appena chiuso, dalla stampa turca come da quella inglese, si è parlato di una proposta da 50 milioni di euro, in realtà mai ricevuta dalla Juventus per il suo centrale. Come riporta calciomercato.com, però, non è andata proprio così: l'interesse del Liverpool per Demiral è reale, ma si tratta di gradimento e non certo di offerte ufficiali. La dirigenza dei Reds non poteva investire quei soldi, solo prestiti con diritto di riscatto che la Juve mai avrebbe accettato; ecco perché Merih non è mai stato davvero al centro di una maxi operazione col Liverpool a fine mercato.