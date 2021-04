I’m back.

— Merih Demiral (@Merihdemiral) April 6, 2021

Per un giocatore che diventa positivo al Covid - Bernardeschi - ce n'è un altro che guarisce:, non è più in isolamento e da domani ricomincerà ad allenarsi in gruppo. Il centrale bianconero era risultato positivo durante la pausa del campionato, mentre era insieme alla nazionale turca. A confermare la sua guarigione è un comunicato ufficiale della Juventus: "Merih Demiral ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo.presso il JTC".Difficilmente il difensore scenderà in campo contro il Napoli, ma Demiral è carico e non vede l'ora di tornare in campo: "I'm back" ha scritto il difensore turco sui suoi profili social.