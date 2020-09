C'è un volto nuovo in questo inizio di stagione alla Continassa. No, non si tratta di Andrea Pirlo e nemmeno dei colpi Arthur, McKennie o dei rientri dal prestito come Romero e Kulusevski, ma di Merih Demiral, che ha terminato la fase di riabilitazione dopo l'infortunio al legamento crociato del ginocchio e ora corre per riprendersi ciò che ha lasciato per strada. Rientrato ufficialmente contro la Roma, in queste settimane ha lavorato duramente. Durante la quarantena non ha lasciato Torino e appena la Continassa è stata riaperta, spiega Tuttosport, ha potuto riutilizzare anche i macchinari e accelerare con le cure fisioterapiche. Vacanze accorciate per tornare prima, ora può sostituire De Ligt, fuori per l'operazione alla spalla.