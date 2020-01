E' il momento di Merih Demiral. Il difensore turco ha iniziato dal primo minuto la quarta partita consecutiva, a discapito di Matthijs de Ligt finito nuovamente in panchina. Un'altra prestazione solida per l'ex difensore centrale del Sassuolo che vive un momento top sia dal punto di vista fisico che mentale. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Merih è così carico che al gol del 2-0 firmato Ronaldo ha risposto alla chiamata dello speaker urlando "Ronaldooo", come un tifoso qualsiasi. Ma al contrario di loro, poi, Demiral è corso ad abbracciare CR7. E' davvero il suo momento.