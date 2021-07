Prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 25/30 milioni di euro. E' questa l'offerta che il Borussia Dortmund ha presentato alla Juventus per, che vuole giocare con continuità e che i bianconeri stanno cercando di piazzare per incassare una cifra importante. Importante, appunto: per la Juve la valutazione del centrale turco si aggira intorno ai 35/40 milioni di euro, tra domanda e offerta ballano ancora una decina di milioni e la strada per trovare un'intesa è ancora lunga.