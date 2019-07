Il Milan cerca un difensore centrale sul mercato. Secondo Tuttosport, dopo aver incassato il no per Demiral, i rossoneri sono interessati a un altro calciatore della Juventus: Rugani. Sarà però altrettanto difficile, per i rossoneri, arrivare al difensore bianconero. Non solo perché Daniele ha appena rinnovato il contratto con la Juventus, bensì per il suo rapporto fortissimo con Maurizio Sarri, che l'ha lanciato all'Empoli, svezzato in terra toscana e poi cercato in qualsiasi delle sue esperienze. Dal Napoli al Chelsea, sempre e solo muro da parte di Fabio Paratici. Che non ha intenzione di cedere proprio ora che si sono ricongiunti.