Le lacrime come ultima immagine della carriera al Mondiale, le critiche (anche immeritate) e le polemiche ad accompagnarne l'uscita. Cristiano Ronaldo non vive un momento facile, sicuramente non all'altezza della straordinaria carriera e del campione che è, ma oltre alle accuse c'è anche chi lo difende. Come l'ex compagno alla Juve Merih: "Questo non cambia nulla. Lui è il GOAT (greatest of all time, ndr) e lo sarà per sempre. Il mio eroe e l'eroe di molti di noi".Ma anche Hakan Calhanoglu è intervenuto in suo sostegno: "Niente cambierà il fatto che Cristiano sia uno dei più grandi atleti della storia. Dovrebbe sempre essere rispettato. Essere al top per 16-17 anni richiede molti sacrifici".