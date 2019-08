Scintille tra Merih Demiral e Diego Costa, uno che quando si scaldano gli animi è sempre in mezzo alla mischia. I due sono entrati in contatto negli ultimi minuti dell'amichevole tra Juve e Atletico Madrid . Diego Costa è andato a cercare lo scontro fisico su una palla alta all'altezza del centrocampo. Demiral è entrato in posseso del pallone,L'intervento dell'arbitro ha evitato che si andasse oltre.