Parallelamente, qualcosa si muove. Ed è un qualcosa d'importante, perché nella prossima stagione non si lascerà nulla d'intentato. Anzi. La Juve quest'oggi ha messo a segno un duplice colpo molto, molto importante: uno in entrata, l'altro in uscita. I nomi? Rispettivamente Merih Demiral e Riccardo Orsolini, già protagonisti del mercato bianconero. Ma andiamo in ordine.



ORSOLINI VIA - Bologna e Juventus hanno raggiunto un accordo di massima per il riscatto di Riccardo Orsolini, esterno d'attacco esploso in questa stagione agli ordini di Sinisa Mihajlovic (10 gol in tutte le competizioni). Il cartellino del talento, reduce da una stagione e mezza in prestito, sarà acquistato a titolo definitivo dal club rossoblù per 14 milioni di euro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, prima dell'intesa raggiunta tra le due società, almeno due big di Serie A si erano mosse per Orsolini. Il giocatore era nel mirino di Milan e Roma, che hanno provato ad assicurarselo (senza successo) per la prossima stagione. ENTRA DEMIRAL - Ebbene, soldi che verranno subito reinvestiti per il difensore attualmente al Sassuolo. Il 21enne centrale turco è pronto ad approdare alla corte della Vecchia Signora. Il prezzo? 15 milioni di euro: il giocatore firmerà così un ricco quinquennale. Non è ancora certo quale sarà il suo futuro all'ombra della Continassa: esiste, infatti, la possibilità che il neo juventino possa restare sempre lì, in neroverde.