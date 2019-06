C'è un osservatore speciale sugli spalti dello Stadio Yeni Konyaspor di Konya. Si tratta di Fabio Paratici, presente per osservare i diversi gioielli in campo in Turchia-Francia, per sondare il terreno e capirne di più. Il primo obiettivo di questo viaggio porta il nome di Merih Demiral, centrale difensivo bloccato dalla Juventus per 15 milioni di euro e arrivato in Italia nello scorso mercato in sinergia con il Sassuolo. Forte fisicamente, ma anche di personalità, il turco ha superato brillantemente la prova contro attaccanti del calibro di Mbappé, Giroud e Griezmann, mantenendo la porta della sua Nazionale inviolata contro la squadra Campione del Mondo, battuta 2-0. Una serata di gloria, che Paratici si augura possa essere solo la prima di tantissime, visto che la Juve è piuttosto decisa: Demiral arriverà a Torino, ma per restarci. E' forte, promettente e pronto.



POGBA - Se le idee per il classe 1998 sono chiare, non da meno è la situazione che riguarda Paul Pogba. Il ds bianconero, ieri con la sua presenza, ha fatto un ulteriore passo avanti nell'interesse per il centrocampista del Manchester United e l'ha rivisto in azione dal vivo. Il colpo resta complesso, tra cifre e concorrenza, ma Paratici si muove.