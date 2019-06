L'affare tra Juventus e Sassuolo per Merih Demiral sembra ormai essere concluso. I bianconeri sono pronti a pagare 15 milioni di euro per averlo fin da subito dal club neroverde, che lascerà la prelazione a Fabio Paratici dopo l'affare in sinergia dello scorso gennaio per prelevarlo dalla Turchia. Nulla da fare, dunque, per l'Atletico Madrid, che ha messo sul piatto addirittura 25 milioni. Resta quindi da chiarire un solo fattore: Demiral resterà a Torino a partire dalla prossima stagione oppure farà esperienza per un altro anno al Sassuolo? Al momento la prima ipotesi sembra, a sorpresa, la più probabile.