"Alzati, alzati". Ne abbiamo visti tanti di duelli simili in Atalanta-Juve e già a metà primo tempo era chiaro come tra Demiral e Vlahovic ci sia davvero un fuoco incrociato. In uno degli interventi più duri (ma puliti) del difensore turco sul centravanti bianconero, l'ex di turno ha intimato a Vlahovic alzarsi e di non fare mosse particolari. Segno di come Demiral senta particolarmente la partita. E di come Vlahovic stia iniziando già a entrare nel duello decisivo della gara.