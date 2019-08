MerihI bianconeri lo hanno apprezzato soprattutto per la sua performance contro l'Inter e adesso non vogliono vederlo lasciare la Juve per nessuna ragione al mondo. Coloro che hanno spulciato il video dell'allenamento postato dalla Juve nella giornata di oggi hanno notato anche il duro contrasto del turco con Blaise Matuidi. C'è chi l'ha ripostato su Twitter come manifesto del "Demiralismo".