Merih Demiral è uno dei giocatori più seguiti in giro per l'Europa. Secondo quanto riferito da Rai Sport sul centrale turco della Juve avrebbe messo gli occhi anche Pep Guardiola, ma i bianconeri avrebbero alcuna intenzione di accettare per lui neanche offerte da 40-45 milioni di euro. Il difensore, che tanto piace a Sarri, che nelle ultime settimane lo ha preferito a De Ligt, è seguito anche da Milan, Leicester e Borussia Dortmund.